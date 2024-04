Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Montagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 137,15 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Beiersdorf konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 137,15 EUR. Bei 137,45 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.734 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.02.2024 markierte das Papier bei 143,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2023 auf bis zu 113,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Beiersdorf-Aktie. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 140,45 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 16.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Investment-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Börse Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der DAX aktuell