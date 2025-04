Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 118,30 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 118,30 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 118,15 EUR nach. Bei 118,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 20.008 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 19,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,21 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 144,80 EUR an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,70 EUR je Aktie.

