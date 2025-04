Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verliert am Dienstagnachmittag

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 118,95 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 118,95 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 117,00 EUR aus. Bei 118,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 128.270 Aktien.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 110,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 6,73 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 144,20 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor einem Jahr verloren

Beiersdorf-Aktie verliert: Stabile Dividende geplant

Beiersdorf-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Beiersdorf-Aktie mit Sell in neuer Analyse