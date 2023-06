Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 119,70 EUR

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 120,95 EUR. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 120,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,00 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 3.940 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,32 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 93,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2022). Mit Abgaben von 23,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 123,92 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

