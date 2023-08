Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 118,95 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 118,95 EUR abwärts. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,95 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 119,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.766 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,38 EUR. Dieser Wert wurde am 02.11.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 21,50 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,17 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 26.02.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,96 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

