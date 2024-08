Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 126,80 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 126,80 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 127,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 126,60 EUR. Mit einem Wert von 126,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.856 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 14,21 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,94 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 144,00 EUR aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Beiersdorf einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,33 EUR im Jahr 2024 aus.

