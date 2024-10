Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 129,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 129,35 EUR. Bei 129,35 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 128,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.433 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 14,26 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 118,00 EUR. Mit Abgaben von 8,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 143,40 EUR angegeben.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Am 04.03.2026 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

