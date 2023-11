Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Beiersdorf im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 126,25 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 126,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 126,30 EUR. Bei 125,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 3.373 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2023 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 1,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 102,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 19,01 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 128,09 EUR angegeben.

Beiersdorf veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.215,00 EUR gegenüber 2.215,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus

Handel in Frankfurt: DAX nachmittags fester

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels im Minus