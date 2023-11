Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag stärker

Beiersdorf im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 126,90 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 126,90 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 127,20 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.077 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,34 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 102,25 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,42 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 128,09 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

