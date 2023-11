Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 127,80 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 127,80 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 128,10 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,90 EUR. Bisher wurden heute 95.878 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 03.05.2023 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 0,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 102,25 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,99 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 128,09 EUR angegeben.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,94 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

