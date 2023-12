Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag stabil

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 134,35 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 134,35 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 134,50 EUR an. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 134,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 134,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.129 Beiersdorf-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 137,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 105,85 EUR am 29.12.2022. Abschläge von 21,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 134,27 EUR angegeben.

Am 26.04.2023 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,93 EUR je Aktie belaufen.

