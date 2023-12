Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittag seitwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 134,40 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 134,40 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 134,50 EUR zu. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 133,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.835 Beiersdorf-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 137,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 105,85 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,24 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 134,27 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,93 EUR je Beiersdorf-Aktie.

