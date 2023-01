Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagmittag freundlich

Das Papier von Beiersdorf legte um 12:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 111,60 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 112,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 111,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.249 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2023 bei 112,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 0,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,00 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 109,96 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.945,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.945,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Beiersdorf am 01.03.2023 präsentieren. Am 28.02.2024 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,58 EUR je Beiersdorf-Aktie.

