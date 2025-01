Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gibt am Vormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 125,70 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 125,70 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 125,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.907 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 17,58 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR am 21.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,46 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 141,89 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

