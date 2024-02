Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf steigt am Vormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 140,95 EUR zu.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 140,95 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 141,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.494 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2024 markierte das Papier bei 143,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,09 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.03.2023 bei 109,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 29,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,924 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 134,45 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Am 26.02.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,99 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

