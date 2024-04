Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 137,65 EUR zu.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 137,65 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 138,25 EUR. Mit einem Wert von 137,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 80.228 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 143,90 EUR markierte der Titel am 06.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,54 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 113,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2023). Mit Abgaben von 17,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,45 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf ließ sich am 16.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

