Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittag südwärts

Beiersdorf im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 146,50 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 146,50 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 146,40 EUR nach. Bei 147,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.069 Stück gehandelt.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 141,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Rot

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt