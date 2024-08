Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf schiebt sich am Freitagmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 127,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 11:42 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 127,30 EUR. Bei 127,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 16.917 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,00 EUR ab. Mit Abgaben von 7,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 144,00 EUR an.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 04.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

