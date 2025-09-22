Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Beiersdorf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 89,14 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 89,14 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,38 EUR. Bei 88,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 68.762 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,48 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2025 bei 88,46 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 0,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 123,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

