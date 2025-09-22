Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf reagiert am Nachmittag positiv

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 89,54 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 89,54 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 90,02 EUR zu. Bei 88,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 184.774 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,46 EUR am 23.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 1,21 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Beiersdorf-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 123,50 EUR an.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,45 EUR je Beiersdorf-Aktie.

