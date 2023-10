Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 121,60 EUR nach oben.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:14 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 121,60 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 121,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 121,20 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 607 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,40 EUR an. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 5,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 93,42 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 128,27 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.215,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.215,00 EUR.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

