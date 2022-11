Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 103,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 104,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 103,65 EUR. Bisher wurden heute 138.608 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 13.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 106,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 2,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 79,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 31,46 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 104,32 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 1.945,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1.945,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.03.2023 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 28.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2022 3,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

