Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 127,95 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 127,95 EUR zu. Bei 128,55 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 127,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 52.859 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 0,51 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.11.2022 Kursverluste bis auf 102,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 128,09 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Am 26.02.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

