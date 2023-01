Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,9 Prozent auf 110,65 EUR. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 110,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 87.707 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 112,05 EUR erreichte der Titel am 23.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,00 EUR. Mit Abgaben von 40,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,96 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Am 28.04.2022 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1.945,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1.945,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 28.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,58 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Beiersdorf-Aktie ein

Beiersdorf-Aktie zieht an: Übernahme einer belgischen Life-Science-Firma

HSBC sieht 2023 kein hohes Kurspotenzial mehr für Konsumgüterbranche - Nestle nur noch 'Hold'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Beiersdorf