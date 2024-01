Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 132,70 EUR.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 132,70 EUR abwärts. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 132,25 EUR nach. Bei 134,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.895 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 139,55 EUR markierte der Titel am 12.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 01.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 109,05 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 17,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.215,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,93 EUR je Aktie.

