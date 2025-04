Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 120,70 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 120,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 120,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,05 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 59.132 Aktien.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 18,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 110,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,08 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,03 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 144,20 EUR an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

