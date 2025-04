Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 121,20 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 121,20 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 121,20 EUR an. Bei 120,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 149.553 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,95 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 110,95 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 9,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,03 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 144,20 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

