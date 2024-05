Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag auf grünem Terrain

Kurs der Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 146,60 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 146,60 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 147,10 EUR. Mit einem Wert von 145,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 83.633 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 0,82 Prozent Luft nach oben. Bei 113,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,00 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

