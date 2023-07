Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 115,30 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 115,30 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 115,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 115,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 25.327 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 03.05.2023. 11,54 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 19,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 124,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Beiersdorf am 03.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

