Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 114,65 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 114,65 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 114,45 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 115,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63.871 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 18,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 124,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR im Vergleich zu 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,99 EUR im Jahr 2023 aus.

