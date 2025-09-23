Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Vormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 89,22 EUR ab.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 89,22 EUR ab. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,14 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 89,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.553 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 137,70 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 54,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2025 auf bis zu 88,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 123,50 EUR an.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,44 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie stabil: Tesa bekommt zum 1. Oktober neuen Chef

Beiersdorf-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Aktienempfehlung Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse