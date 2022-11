Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag kaum bewegt

Bei der Beiersdorf-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 103,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 104,10 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 103,65 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,65 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 1.848 Aktien.

Am 13.09.2022 markierte das Papier bei 106,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 1,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 79,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 31,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 104,32 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.945,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1.945,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.03.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 28.02.2024 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,56 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

