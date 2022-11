Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag im Aufwind

Werbung

Heute im Fokus

Nach Fed-Protokoll: DAX schließt im Plus -- Wall Street im Feiertag -- US-Kartellbehörde erwägt wohl Klage gegen Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft -- ENCAVIS, Uniper im Fokus

Stühlerücken in Commerzbank-Aufsichtsrat. Medios will weiter wachsen und Profitabilität steigern. Gesetzentwurf zur Strompreisbremse möglicherweise verfassungswidrig. Türkische Notenbank reduziert Leitzins erneut. Aurubis und Anlgo American wollen sich um nachhaltigen Bezug von Kupfer bemühen. Italien erwägt wohl Verkauf von ITA-Anteilen an Konsortium aus Lufthansa und Ferrovie. Bechtle baut Geschäft in Großbritannien aus.