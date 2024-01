Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 132,15 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 132,15 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 132,15 EUR aus. Bei 132,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.732 Beiersdorf-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 139,55 EUR erreichte der Titel am 12.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.03.2023 bei 109,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,40 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 2.215,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 2.215,00 EUR umsetzen können.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Mittwochnachmittag zu