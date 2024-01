Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit KursVerlusten

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 132,25 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 132,25 EUR ab. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 132,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 132,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.200 Beiersdorf-Aktien.

Bei 139,55 EUR erreichte der Titel am 12.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 5,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 109,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2023). Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 21,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,40 EUR an.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,93 EUR je Beiersdorf-Aktie.

