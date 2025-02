Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gibt am Mittag ab

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 127,90 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 127,90 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 127,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.644 Beiersdorf-Aktien.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,56 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2024 bei 120,10 EUR. Abschläge von 6,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 141,63 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 26.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor einem Jahr bedeutet

Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren abgeworfen