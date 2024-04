Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Mittag an

Beiersdorf im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 139,50 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 139,50 EUR zu. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 139,85 EUR zu. Bei 139,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.670 Beiersdorf-Aktien.

Am 06.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 143,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 113,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 23,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,55 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 16.04.2024 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

