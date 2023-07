Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Mittag

Kurs der Beiersdorf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 116,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 116,80 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 117,10 EUR zu. Bei 115,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 51.974 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 10,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,38 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 124,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 2.215,00 EUR umgesetzt.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,99 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Beiersdorf-Investment verdient

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Beiersdorf-Investment verdient

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern