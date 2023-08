Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Mittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:46 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 120,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 120,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 119,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.354 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,38 EUR am 02.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 126,17 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.215,00 EUR gegenüber 2.215,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,96 EUR je Beiersdorf-Aktie.

