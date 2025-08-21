Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Bei der Beiersdorf-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 99,58 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 99,58 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 99,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 99,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.251 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 27,68 Prozent niedriger. Bei 92,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 7,09 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 128,22 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je Beiersdorf-Aktie.

