Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf legt am Montagmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 134,90 EUR.

Um 17:35 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 134,90 EUR. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 134,95 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 124.322 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,10 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,63 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,53 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 134,27 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.215,00 EUR gelegen.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,93 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

