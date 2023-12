Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Nachmittag an

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 134,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 17:35 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 134,95 EUR. Bei 134,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 124.322 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. 1,63 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 105,85 EUR. Abschläge von 21,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 134,27 EUR angegeben.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels leichter

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Aktienempfehlung Beiersdorf-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse