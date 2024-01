Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagmittag in Grün

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 134,20 EUR nach oben.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 134,20 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 134,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.204 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 139,55 EUR markierte der Titel am 12.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 3,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 109,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,40 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.215,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.215,00 EUR eingefahren.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 3,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

