Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tritt am Mittag auf der Stelle

Beiersdorf im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Kaum Ausschläge verzeichnete die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 140,80 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 140,80 EUR. Bei 140,85 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 140,20 EUR. Bei 140,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 19.948 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2024 auf bis zu 143,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 2,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 109,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,924 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 134,45 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform

XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten

DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Handel mit Verlusten