Notierung im Blick

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Kursplus

26.04.24 12:06 Uhr

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 139,60 EUR.

Werbung

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 139,60 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 139,85 EUR. Bei 138,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 34.941 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Bei 113,40 EUR fiel das Papier am 21.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 18,77 Prozent Luft nach unten. Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,55 EUR an. Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 16.04.2024 vor. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus Zurückhaltung in Frankfurt: DAX schließt im Minus Beiersdorf-Aktie in Rot: Aktienrückkaufprogramm beginnt am 24. April

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Beiersdorf AG