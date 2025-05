Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf macht am Vormittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 121,65 EUR zu.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 121,65 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 121,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 3.234 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.05.2024 auf bis zu 147,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 20,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (110,95 EUR). Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 9,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,44 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

