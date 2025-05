Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag stärker

Beiersdorf im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 120,95 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 120,95 EUR. Bei 121,75 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 121,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.517 Beiersdorf-Aktien.

Am 25.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,10 EUR an. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 21,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (110,95 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 141,44 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

