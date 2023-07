Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 117,30 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 117,30 EUR. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 116,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.807 Beiersdorf-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2022 Kursverluste bis auf 93,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 124,00 EUR.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.215,00 EUR gelegen.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

