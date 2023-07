Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf büßt am Mittwochnachmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 116,75 EUR abwärts.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 116,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 115,95 EUR. Mit einem Wert von 116,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 70.390 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,15 Prozent hinzugewinnen. Am 02.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,02 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 124,00 EUR.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

