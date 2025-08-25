Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 99,16 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 99,16 EUR an der Tafel. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,05 EUR. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 98,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 94.043 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 27,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2025 bei 92,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 128,22 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren abgeworfen

Coty-Aktie bricht nach Zahlen zweistellig ein - Aktien von Beiersdorf und L'Oreal unter Druck

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Beiersdorf von vor 3 Jahren rentiert?